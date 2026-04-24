Si è svolta questa mattina, presso la Sala Talk di Sicilfiera a Misterbianco, la “Maratona dei Sindaci”, evento dedicato ai Comuni che hanno provveduto all’aggiornamento del proprio Piano di Protezione Civile. Un appuntamento di rilievo che ha messo in luce l’impegno delle amministrazioni locali nella prevenzione e nella gestione delle emergenze, valorizzando le buone pratiche adottate per rafforzare la sicurezza dei territori.

Per il Comune di Castelvetrano era presente l’Assessore comunale, avv. Monia Rubino, che ha ritirato l’attestato a nome dell’Amministrazione. Il riconoscimento è stato conferito per la migliore organizzazione della struttura comunale di protezione civile, per la presenza di un Piano di Protezione Civile aggiornato e conosciuto tra i cittadini, per l’organizzazione di azioni di prevenzione e comunicazione sul territorio, nonché per la formazione dei mezzi di protezione civile.

Presente anche Giuseppe Rapallo, in rappresentanza del NOE (Nucleo Operativo Emergenze), al quale è stata conferita una menzione speciale per il volontariato virtuoso, a riconoscimento dell’attività svolta a supporto della comunità.

Nel corso della manifestazione sono stati premiati i primi cittadini che si sono distinti per aver aggiornato gli strumenti di pianificazione della sicurezza territoriale, contribuendo a rendere più efficiente la risposta delle comunità in situazioni di rischio.

All’iniziativa hanno preso parte il Ministro per la Protezione Civile Nello Musumeci, il Dirigente Generale del Dipartimento della Protezione Civile della Regione Siciliana, ing. Salvatore Cocina, e il dirigente territoriale del DRPC Sicilia per Trapani, dott. Antonio Parrinello.

Nel commentare l’importante riconoscimento, il Sindaco ha dichiarato: «Desidero innanzitutto rivolgere un sentito ringraziamento al Direttore Salvatore Cocina e al Direttore Antonio Parrinello per la proficua e concreta collaborazione instaurata con il nostro Comune. Un rapporto che non è solo formale, ma che si traduce quotidianamente in azioni efficaci a tutela della collettività. Un ringraziamento va anche all’Assessore alla Protezione Civile Salvatore Ingrasaciotta che, pur non avendo potuto prendere parte all’iniziativa odierna, segue con costanza e impegno tutte le attività del settore, contribuendo in maniera determinante al percorso di crescita e di rafforzamento del sistema comunale di protezione civile.

Particolarmente rilevante è stata l’attività svolta sulla Diga Delia. In questo ambito, la tempestività degli interventi ha rappresentato un elemento determinante: una competenza operativa che ha consentito di riportare la capacità dell’invaso a quota 64 metri, garantendo così condizioni fondamentali per l’avvio e lo svolgimento della stagione irrigua. Si tratta di un risultato che ha ricadute dirette sull’economia agricola del territorio e sul benessere della nostra comunità.

Grazie per la collaborazione costante: la vostra presenza ci fa sentire non solo supportati, ma parte di un sistema in cui le istituzioni operano come veri enti amici, uniti da obiettivi comuni e da una visione condivisa del territorio. Continuiamo su questa strada, rafforzando sinergie e capacità operative, perché la protezione civile non è solo emergenza, ma prevenzione, pianificazione e comunità.»