Anche l’istituto comprensivo “Lombardo-Radice-Pappalardo” di Castelvetrano ha partecipato all’iniziativa “I diritti nell’arte contemporanea – pace libera tutti” che si è svolta lo scorso 20 novembre all’auditorium del Mac di Gibellina. L’iniziativa è stata promossa dal Comitato provinciale Unicef. L’istituto castelvetranese ha partecipato con l’orchestra scolastica “Vito Pappalardo”, un organico che, al completo, riunisce circa ottanta alunni. Gli studenti si sono esibiti sulle note solenni de “Il canto degli italiani”, l’Inno nazionale simbolo dell’unità e dei valori della Repubblica, diretto dal maestro Francesco Federico. A seguire, i giovani musicisti hanno regalato al pubblico un raffinato cambio di atmosfera eseguendo “Blue Moon”, celebre standard della storia del jazz. dando prova di sensibilità interpretativa e preparazione tecnica. A seguire gli allievi dell’orchestra sono i docenti Vito Maggio (chitarra), Maria Teresa Clemente (violino), Mariella Zancana (pianoforte) e Francesco Federico (flauto traverso e coordinatore dei percorsi musicali).