Il maltempo ha fatto danni, stanotte, a Mazara del Vallo. Nelle prime ore della mattinata una tromba d’aria si è abbattuta nella zona di via Salemi dove è stato abbattuto un pannello pubblicitario stradale nei pressi del rifornimento di carburante Esso, mentre proprio vicino il supermercato Lidl è stato abbattuto un muro di cinta di un giardino. I conci di tufo sono finiti sopra una Fiat Panda e un furgone che erano parcheggiati vicino il muro. La tromba d’aria ha anche scardinato la porta d’ingresso del supermercato Lidl. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Mazara del Vallo.