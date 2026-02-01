È stata effettuata oggi un’attività di vigilanza e sopralluogo sulla Diga Delia e lungo l’asse fluviale del fiume Delia, nell’ambito delle misure di prevenzione attivate a seguito dell’Ordinanza Sindacale n. 6 del 31 gennaio 2026, relativa alla preallerta per rischio diga e allerta per rischio idraulico.

Il sopralluogo si è svolto con la presenza del dott. Antonio Parrinello, Direttore della Protezione Civile di Trapani, dell’arch. Pasquale Calamia per la Protezione Civile comunale e dell’Associazione NOE – Nucleo Operativo Emergenze, rappresentata dal Presidente Giuseppe Rapallo.

Le attività rientrano nel quadro delle azioni conseguenti all’attivazione del Centro Operativo Comunale (C.O.C.), disposto dal Sindaco a tutela della pubblica e privata incolumità, in considerazione delle condizioni meteorologiche avverse e delle possibili criticità lungo le aree maggiormente esposte, in particolare lungo l’asse fluviale del Delia.

Il C.O.C., operativo presso la sede della Protezione Civile comunale di via Della Rosa, assicura il coordinamento delle funzioni di supporto e il costante monitoraggio del territorio, garantendo una pronta risposta a eventuali evoluzioni del quadro di rischio.

L’Amministrazione comunale continuerà a seguire con la massima attenzione l’evolversi della situazione, in costante raccordo con la Protezione Civile regionale, provinciale e con il sistema del volontariato.