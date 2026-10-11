Pulizia straordinaria di canali di scolo e condotte strategiche per il deflusso delle acque a Campobello di Mazara. A disporla è stato il sindaco Daniele Mangiaracina con una direttiva. In vista dell’autunno e, comunque, alla luce degli eventi straordinari e improvvisi che già si sono registrati nel territorio provinciale e che potrebbero nuovamente registrarsi, il primo cittadino ha disposto l’intervento urgente per pulire, soprattutto, alcuni punti e aree che storicamente sono state sempre più esposti a criticità e allagamenti. Primo fra tutti il canale che si trova nella zona compresa tra viale Risorgimento e via San Giovanni Bosco. Nell’intervento è compresa la pulizia di caditoie, tombini e griglie di raccolta delle acque in paese.