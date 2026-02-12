“Tonnarella, a Mazara del Vallo: anche qui, nella Sicilia occidentale, il ciclone Harry ha colpito con una violenza brutale. Abbiamo incontrato lavoratori balneari che si sono visti spazzare via una vita di lavoro e sacrifici: il mare ha portato via 30 metri di spiaggia, ha spezzato legno e cemento, ha messo in ginocchio famiglie e imprese”. Lo dice su Facebook la segretaria del Pd Elly Schlein che si è recata a Mazara del Vallo per constatare i danni provocati dal ciclone Harry.

“Ieri la destra ha bocciato un nostro emendamento – aggiunge – che chiedeva la sospensione dei tributi per famiglie e imprese dei territori colpiti. Non si può far pagare le tasse come se non fosse accaduto nulla a chi oggi è fermo, a chi ha dovuto chiudere, a chi ha subito danni enormi alla propria casa. I 100 milioni stanziati non bastano: i danni sono stimati in circa 2 miliardi e mezzo. Servono più risorse, subito, per le somme urgenze e per la messa in sicurezza. E serve un piano serio di prevenzione contro eventi climatici estremi. Un miliardo oggi fermo sul progetto del Ponte sullo Stretto può essere destinato immediatamente ai territori colpiti”.