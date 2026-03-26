Sono otto le interdittive antimafia emesse dal 1° gennaio 2026 dalla prefettura di Trapani per altrettante aziende della provincia di Trapani. Tra le interdittive un provvedimento è stato adottato per un’impresa agricola di Alcamo e un provvedimento di diniego di iscrizione nelle white list per una ditta operante nel settore del movimento terra, con sede ad Alcamo. I restanti sei provvedimenti interdittivi hanno riguardato un’associazione culturale e ditte attive in diversi ambiti economici: panificazione, vendita di frutta e verdura, coltivazione di una e cereali per foraggio e dell’allevamento di ovini e caprini. Le imprese interessate hanno sede nei Comuni di Trapani, Campobello di Mazara, Marsala e Mazara del Vallo.

Nell’anno 2025 sono stati emessi 56 provvedimenti interdittivi che hanno determinato la chiusura con esito interdittivo sulla piattaforma BDNA di settanta richieste prodotte sulla BDNA tra i quali due provvedimenti di diniego di iscrizione nelle white list e due provvedimenti di prevenzione collaborativa sul conto di una cantina sociale e di un’impresa operante nel settore immobiliare. I restanti provvedimenti hanno interessato ditte operanti in vari settori: servizi funerari e cimiteriali, ristorazione costruzione di edifici, della vendita all’ingrosso di frutta e verdura e nel settore dell’allevamento e della pastorizia, trasporto di merci.