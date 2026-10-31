Salvatore Di Benedetto è stato riconfermato rappresentante del Gruppo territoriale del M5S. Vice è stato indicato Domenico Maiuri, mentre il resto della squadra che affiancherà Di Benedetto è formata da Luca D’Agostino (referente giovani), Rosi Libertini (referente progetti), Angela Mandina (referente politiche sociali) e Gaetano Caldarera (referente formazione). «La rielezione rappresenta un momento di continuità del percorso politico e organizzativo intrapreso, ma anche l’occasione per rinnovare l’impegno collettivo e rafforzare la presenza del Movimento sul territorio, attraverso il coinvolgimento degli iscritti, il confronto con i cittadini e l’attenzione alle principali problematiche della comunità», chiariscono dal M5S. «Desidero innanzitutto ringraziare gli iscritti per la fiducia che hanno voluto rinnovarmi. Accolgo questa riconferma con senso di responsabilità, consapevole che il nostro compito non è soltanto quello di rappresentare una comunità politica, ma soprattutto di ascoltare, elaborare proposte e contribuire, attraverso un confronto serio e costruttivo, al futuro della nostra città», è quello che ha dichiarato il rieletto Di Benedetto.