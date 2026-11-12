A Partanna sarà inaugurata la nuova sede del Movimento 5 Stelle. La nuova sede è in via Vittorio Emanuele 33/B e per l’occasione – domenica 15 novembre, ore 10,30 – sono stati chiamati a raccolta deputati europei, nazionali e regionali del movimento. L’inaugurazione è promossa nell’ambito del progetto territoriale “Stelle del Belice – Movimento 2050” e, così come chiariscono dal movimento in un documento, «rappresenta un momento di incontro e confronto politico, con l’obiettivo di rafforzare la presenza del Movimento 5 Stelle sul territorio e creare un punto di riferimento stabile per i cittadini di Partanna e dell’intera Valle del Belìce».All’inaugurazione parteciperanno: Giuseppe Antoci (eurodeputato), Nuccio Di Paola, Cristina Ciminnisi (deputati regionali M5S), Ida Carmina, Daniela Morfino, Davide Aiello (deputati nazionali), Ketty Damante, Barbara Floridia, Dolores Bevilacqua (senatori), Federica Balba (referente regionale Sicilia del Network giovani M5S).

«L’apertura della nuova sede – dichiara Luca Triolo, assessore comunale e referente progetti del gruppo territoriale M5S di Partanna – intende contribuire al consolidamento di una rete territoriale capace di favorire il dialogo tra cittadini, rappresentanti istituzionali e realtà locali, promuovendo occasioni di confronto sulle principali questioni che interessano Partanna e i comuni della Valle del Belice. La sede si propone, inoltre, come luogo di aggregazione e partecipazione civica, aperto a quanti desiderano contribuire con idee, proposte e iniziative alla crescita sociale, economica e culturale del territorio».