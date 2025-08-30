La comunità piange oggi la scomparsa di Vittoria Bua. La donna che viveva a Marinella di Selinunte con il marito Roberto ed i figli Federico e Maisie, ha perso la vita all’età di 47 anni dopo aver lottando la battaglia della sua vita. Quando aveva 42 anni le è stato diagnosticato un cancro al seno. Da quel momento ha subito una mastectomia, numerose biopsie, visite ospedaliere e numerose procedure mediche che ha sempre affrontato con grande coraggio. Vittoria è stata un’incredibile insegnante di inglese, nella sua carriera ha seguito migliaia di studenti. Il suo entusiasmo e la sua professionalità sono sempre stati senza pari. Anche durante i cicli di chemioterapia intensiva è rimasta impegnata nel suo lavoro ed ha continuato ad impegnarsi per la sua famiglia. E’ stato il marito a comunicare la sua scomparsa, la celebrazione delle esequie è fissata per lunedì 1 settembre alle ore 11:00 presso la chiesa del Sacro Cuore a Marinella di Selinunte.