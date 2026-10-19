Grave lutto per Giusina Battaglia, la giornalista e cuoca palermitana diventata celebre con il programma “Giusina in cucina”. Nel fine settimana è scomparso, improvvisamente, il marito Sergio Colicchio. Per due estati consecutive (2025 e 2026) proprio Sergio e Giusy, insieme ai due loro figli gemellini, hanno scelto di trascorrere alcuni giorni d’estate proprio nel territorio selinuntino, vivendo la magia del tramonto al parco archeologico di Selinunte e apprezzando le prelibatezze del territorio. La notizia della scomparsa di Sergio Colicchio è stata data in diretta oggi a “È sempre mezzogiorno”, la trasmissione di Rai 1 condotta da Antonella Clerici. Ed è stata proprio la conduttrice a comunicare la triste notizia in apertura di puntata, dedicando un pensiero affettuoso alla collega e ai suoi familiari. «Vogliamo mandare un forte abbraccio alla nostra cuoca Giusina Battaglia», ha detto Clerici, ricordando il dolore che ha investito anche i due figli della coppia. La conduttrice ha poi voluto esprimere la vicinanza dell’intero gruppo di lavoro della trasmissione: «Giusina ti vogliamo bene, cercheremo di starti più vicino possibile, noi e tutte le persone che ti vogliono bene».

A Giusy e ai suoi due bambini l’affetto e la vicinanza dell’intera redazione e del direttore del nostro giornale Max Firreri e dell’editore Flavio Leone.