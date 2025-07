Lutto a Campobello di Mazara per la morte di Giuseppe Firreri, padre del noto atleta disabile Fausto e del giornalista Max, direttore responsabile della nostra testata giornalistica. L’uomo si è spento ieri all’età di 88 anni a causa di problemi di salute. Persona molto stimata nel paese, da diversi anni era un’attivista per i ciechi e gli ipovedenti, condizione nella quale si trovava da circa 10 anni. Firreri era noto nella comunità campobellese anche per sue doti sartoriali fuori dal comune. La celebrazione delle esequie e fissata per oggi pomeriggio, giovedì 17 luglio, alle ore 16:30 presso la Chiesa Madre di Santa Maria al Presepe a Campobello di Mazara.

AUTORE. Redazione