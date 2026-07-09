Si terrà oggi pomeriggio, alle ore 18,30, all’antiquarium del Parco archeologico di Selinunte l’incontro sul tema “Lucky Luciano non ha collaborato per lo sbarco in Sicilia”. L’occasione è l’83a anniversario dello sbarco in Sicilia che ricorre proprio oggi. A relazionare sarà l’architetto Maurizio Tosco, autore del libro “L’Immacolata segreta del ‘43” edito da Libridine. Tosco è uno studioso attento di quanto avvenne in Sicilia in quegli anni. Ha fatto ricerche accurate tra l’Isola e gli Stati d’Uniti, studiando strategie militari e approfondendo le ricerche sulla visita lampo che l’8 dicembre 1943 fece il presidente degli Stati Uniti Franklin Delano Roosevelt a Castelvetrano, atterrando all’aeroporto militare della città. Tra gli interventi per i saluti quelli del sindaco Giovanni Lentini, Felice Crescente, direttore del Parco, Rosalia Ventimiglia, assessore comunale, Mimmo Celia, presidente del consiglio comunale. Interverrà anche Vito Amato, direttore delle cantine Musita. Modera Serafina Di Rosa.