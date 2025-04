Grande successo per l’iniziativa Lotteria Unicef a sostegno dell’istruzione delle bambine e delle ragazze in Nigeria. L’evento finale, l’11 aprile, ha visto bambine e bambini, ragazzi e ragazze estrarre i biglietti vincenti davanti ad un folto pubblico. Presenti all’evento alcuni donatori : i fratelli Elia, Clemente, Calia, Di Stefano del ristorante La Massara, i presidenti delle associazioni ASD Volley Gibellina 2004, FIDAPA, Kiwanis Divisione 7 Sicilia, Kernos, il Sindaco Salvatore Sutera, il Vicesindaco Francesca Barbiera, l’assessore Salvatore Balsamo, il dirigente scolastico dell’I.C.Garibaldi/G Paolo II Salvino Amico, che è intervenuto parlando della sua esperienza in Nigeria come dirigente

all’inizio della sua carriera professionale, le Prof.sse in rappresentanza degli istituti scolastici Radice Pappalardo e G. Di Matteo di Castelvetrano, Maria Montessori di Alcamo, Boscarino Castiglione di Mazara.

La Presidente provinciale Unicef Domenica Gaglio ha dato inizio all’estrazione dei biglietti vincenti coadiuvata dal funzionario incaricato dal Sindaco del Comune di Gibellina Dott. ssa Maria Antonella Ienna. I biglietti venduti in provincia sono stati 2286, le matrici non restituite sono state dichiarate nulle come da regolamento. Ecco la lista dei biglietti vincenti

La manifestazione ha visto la partecipazione dei volontari Unicef della provincia che si sono alternati nella presentazione degli ospiti e nella consegna degli attestati di ringraziamento che il Comitato, provinciale di Trapani ha voluto consegnare, proprio in questa occasione, a tutti i Partner che in questi anni hanno sostenuto la mission di UNICEF.

L’evento si è arricchito degli interventi dei poeti scrittori Salvatore Capo e Francesco Bianco e dalla voce soave del soprano Enza Ienna accompagnata al pianoforte dal Prof.Franco Giacommarro. I bambini e le bambine delle quarte della scuola primaria San.Francesco di Gibellina hanno cantato tre brani diretti dai docenti Gero Termini e Giusi Elena Calderaro, inoltre, ragazze e ragazzi della scuola secondaria di primo grado dell’I.C. Radice/Pappalardo di Castelvetrano e dell’I.C. Garibaldi/G.Paolo II di Gibellina hanno esposto le loro riflessioni sul tema dei diritti e in particolare sul diritto all’istruzione.

