La giovane Alessia Bono di Campobello di Mazara ha ottenuto il Grant Post-Doctoral Fellowship 2025, finanziato dalla Fondazione “Umberto Veronesi” (FUV) su bando competitivo, per B.R.E.A.S.T. (Breast canceR Enhanced AI Supported Therapy). Il progetto proposto dalla Bono, dottoressa di ricerca in Scienze molecolari e biomolecolari del Dipartimento di scienze e tecnologie biologiche chimiche e farmaceutiche dell’Università di Palermo, si propone di sviluppare un avanzato algoritmo di intelligenza artificiale per supportare gli oncologi nella scelta di protocolli terapeutici personalizzati per il trattamento del cancro al seno triplo negativo. Lo studio sarà condotto con la supervisione della docente Annamaria Martorana, principal investigator, all’interno del laboratorio di Molecular modeling, il cui responsabile è il professor Antonino Lauria.