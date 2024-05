Per il giovane Daniele Pollina, 15 anni, studente del Liceo Scientifico “Michele Cipolla” di Castelvetrano è il primo brano scritto e arrangiato da solo. Si intitola “L’ombra del silenzio” la canzone del giovane dedicata ai ragazzi d’oggi. C’è un messaggio ben preciso nelle parole che ha scritto Daniele Pollina: i giovani d’oggi spesso rimangono isolati perché poco ascoltati dagli adulti. C’è, dunque, la società di oggi in questo brano che il giovane Daniele ha scritto durante l’estate scorsa: «Era il momento delle vacanze e mi sono ritrovato a scrivere le parole mentre mi trovavo a casa mia a Castelvetrano», racconta. Il canto e la musica sono le due passioni di Daniele Pollina, studente “modello” con voti alti allo Scientifico. «Ancora non ho un sogno nel cassetto ma non mi dispiacerebbe diventare un musicista e poter partecipare a eventi e festival», racconta.

Il canto ma anche il pianoforte, strumento che sta studiando con l’insegnante Mariella Zancana. Nel suo trascorso di artista prodigio ci sono altri due brani che ha interpretato: “Vita in bianco e nero” cantato con Monia Grassa e scritto all’età di 9 anni e poi “Davide”, dedicato al suo migliore amico. Allo studio del pianoforte Daniele Pollina ha abbinato anche quello della chitarra, ma stavolta da autodidatta. A sostenerlo ci sono i genitori Salvatore e Mary, pronti ad aiutarlo nel suo percorso di cantante e musicista. E Daniele, nonostante così giovane, promette già bene.

