Il video “L’Olio di Castelvetrano – L’Oro Verde di Sicilia” è un piccolo omaggio di Francesco Elia alla sua città natale e a chi, come Filippo Lombardo ed Enzo Salvo , continua con passione a portare avanti il valore del lavoro e delle tradizioni siciliane.

Elia è un grande appassionato di cucina siciliana e di tutto ciò che rappresenta la cultura e le tradizioni della sua terra. Dal 1990 vive in Regno Unito ma il suo legame con la città di origine è sempre forte. Castelvetrano è nel suo cuore e per questo motivo, ogni volta che riesce a tornare in Sicilia, produce dei video per raccontare il territorio che gli ha dato i natali.

Attraverso il suo canale YouTube TortellinoTime, nato due anni fa e seguito da quasi 12.000 persone in tutto il mondo, Francesco racconta la Sicilia con autenticità e calore: non solo le ricette, ma anche le storie, i volti e i valori che rendono unica questa isola. I suoi spettatori provengono da molti Paesi — Stati Uniti, Canada, Australia, Regno Unito, Irlanda, Spagna, Francia e naturalmente anche dall’Italia — e condividono l’amore per una cucina semplice, genuina e profondamente umana.

Clicca qui per seguire il canale YouTube

https://www.youtube.com/@TortellinoTime