E’ stato pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Castelvetrano il bando per l’assegnazione in locazione dei locali comunali situati nel Centro Storico – Sistema delle Piazze, identificati con i numeri 2 e 3. Durata della locazione: 6 anni, rinnovabili. Canone annuo: Locale n. 2 (55 mq): € 3.190,00; Locale n. 3 (21 mq): € 1.218,00. Possono presentare istanza soggetti terzi interessati a svolgere un’attività economica compatibile con il contesto delle Piazze. Sono escluse le attività basate su distributori automatici. Scadenza presentazione domande: 17 dicembre 2025 – ore 12:00

Il plico, chiuso e sigillato, dovrà essere consegnato all’Ufficio Protocollo del Comune (Piazza Umberto I, n. 5) tramite posta, agenzia autorizzata o consegna a mano.

Documentazione richiesta: Busta “A”: Documentazione amministrativa; Busta “B”: Offerta tecnico/economica. Le proposte saranno valutate secondo criteri che premiano: prodotti locali, valore culturale, impatto occupazionale, decoro, originalità dell’attività, collaborazione con l’Amministrazione e offerta economica.

Per nformazioni e chiarimenti contattare il responsabile del procedimento: Arch. Pasquale Calamia – Direzione VI (pasqualecalamia@comune.castelvetrano.tp.it

Ecco il bando completo: https://comune.castelvetrano.tp.it/it/news/bando-pubblico-per-lassegnazione-in-locazione-dei-locali-comunali-ubicati-nel-centro-storico-di-castelvetrano-sistema-delle-piazze-contraddistinti-con-i-numeri-2-e-3