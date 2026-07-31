Andrà in scena l’8 agosto, ore 21,30, al Parco archeologico di Selinunte “Mitodea, trattato sull’oblio e sul fuoco”, la nuova produzione del Teatro Equestre Cimarosa, ideata e diretta da Giuseppe Cimarosa, in collaborazione con la compagnia di danza “Anima Ignis” di Giusy Di Blasi. Lo spettacolo non segue una narrazione tradizionale. Si presenta come un attraversamento, un processo rituale nel quale il significato non viene spiegato, ma affiora lentamente attraverso i corpi, i gesti, i cavalli e la materia viva del fuoco. Che cosa abbiamo dimenticato per diventare uomini? Da questo interrogativo prende forma un viaggio tra l’oblio e la memoria, tra la fragilità umana e il richiamo del divino. L’oblio non viene rappresentato soltanto come una perdita, ma come il prezzo della libertà e dell’esperienza umana; il fuoco diventa, invece, coscienza, desiderio, ricordo e trasformazione.

In scena un cast tra cavalieri e danzatori. Tra questi Amalia Gnecchi Ruscone, artista equestre di fama internazionale e tra le più autorevoli interpreti italiane della monta all’amazzone, disciplina storica che da anni contribuisce a preservare, promuovere e valorizzare. Accanto a lei sarà in scena Carmelo Lo Cicero, tra i più apprezzati cavalieri siciliani, addestratore e artista equestre di rilievo nazionale, riconosciuto per la qualità del suo lavoro con i cavalli e per l’eleganza delle sue interpretazioni in scena. Nell’ensemble di danzatori: Adriana Spallino, Alessandra Lamia, Mariele Chiara e Grazia Montelione. Completano il cast: Chiara Bua, Angela Augello, Athena Benenati, Diana Benenati, Sofia Di Palermo e Angelo Fucarino, Antonino Currò, Gianluca Norrito, Francesco Spallino, Martina Oddo, Serena Buscemi, Simona Puleo e la squadra dei piccoli volteggiatori del del centro di equitazione Equus. I testi e la voce sono affidati a Giovanni Cusenza, mentre a presentare la serata sarà Francesco Coppa. Biglietti disponibili su CoopCulture.