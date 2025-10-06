Allo zoo-fattoria Carimi di Castelvetrano torna la sesta edizione del “Villaggio di Betlemme” e la seconda edizione di “Mirealandia”. A presentare i due eventi è stato Filippo Carini, Anna Indiano, Anna Gelsomino e Francesco Calcara del centro studi “Gennaro Bottone” che quest’anno collaborano con lo zoo-fattoria. Anna Indiano che guida l’associazione dello zoo-fattoria ha puntualizzato come i due eventi sono dedicati a Rosario e Mirea, i due giovani scomparsi prematuramente.

“Come rievocatori che normalmente praticano il Medioevo o il Rinascimento, raccogliamo la sfida di retrocedere all’anno zero, l’obiettivo è fare immergere i visitatori nell’atmosfera dell’epoca non solo con ambientazioni e costumi, ma anche attraverso piccole drammatizzazioni e la riproduzione di antichi mestieri, per far vivere il presepe con una fedeltà storica e una sensibilità interpretativa uniche”, ha detto Anna Gelsomino. Francesco Calcara ha sottolineato lo spirito civico e la passione che animano le due iniziative.

Tra le novità c’è l’allestimento di una locanda di Betlemme funzionale, dove i visitatori potranno degustare prodotti tipici in una tenda berbera fedelmente ricostruita. Inoltre, sarà ampliata l’area dedicata alle antiche tradizioni, con la presenza di massaie che riprodurranno i dolci all’antica maniera. L’inaugurazione del Villaggio di Betlemme è fissata per l’8 dicembre. Le aperture proseguiranno il 14, 21, 26, 28 dicembre, per concludersi il 4 e 6 gennaio 2026 con la cavalcata dei Re Magi.