Lo spiazzo alberato antistante la via Piersanti Mattarella a Castelvetrano verrà intitolato alla memoria di Marilù Gambino. Lo ha annunciato il sindaco Enzo Alfano che ha ricevuto il nullaosta da parte della Prefettura di Trapani. A proporre al sindaco l’intitolazione alla Gambino dello spiazzo era stata la locale sezione della Fidapa. Marilù Gambino, scomparsa nel 2018 a 81 anni, è stata la prima e unica donna sindaco della storia di Castelvetrano. Sempre elegante, raffinata nei modi, dal dialogo mite con gli altri, la Gambino è stata docente di Filosofia al Liceo classico per decenni ma ha coltivato la grande passione per la politica. Impegnata nel sociale (dentro la Fidapa ha ricoperto l’incarico di presidente dal ’92 al ’94) Marilù Gambino, democristiana, è stata l’unica donna sindaco di Castelvetrano: negli anni Ottanta fu eletta dal consiglio comunale primo cittadino, incarico che ricoprì per ben due volte negli anni Settanta, seppur in periodi diversi: dal maggio ’76 all’ottobre ’78 e dall’aprile ’79 al luglio ’80. Durante la sua sindacatura è stato realizzato il Piano particolareggiato della città. Ma il suo impegno pubblico non si concluse in Comune. Nell’81 è stato Presidente dell’ospedale “Vittorio Emanuele II”. Dal 1983 al 1989 ha ricoperto l’incarico di Presidente del Comitato di gestione dell’Usl 5.

Una lunga carriera quella della Gambino: laureatasi all’Università di Palermo, nel 1959, con 110 e lode, è stata anche Commissario di Scienze dell’educazione per il corso abilitante ordinario all’insegnamento di materie letterarie negli Istituti superiori nel 1972 e anche nel 1975. Ma è stata anche componente del Consiglio di Amministrazione della Cassa Rurale di Castelvetrano dal 1984 al 1988 e del Consiglio d’amministrazione della Cantina sociale di Castelvetrano. Nel 2006 è stata anche Presidente della Commissione comunale pari opportunità. E’ stata direttrice del “Centro Studi sul Federalismo e l’Unità Europea” presso il Liceo Classico “G.Pantaleo” di Castelvetrano, come sede staccata del centro provinciale Casa d’Europa “Altiero Spinelli” Trapani.

AUTORE. Redazione