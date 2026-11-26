Lo chef marsalese Francesco Bonomo è stato insignito dell’onorificenza di cavaliere della cucina italiana nel mondo. La cerimonia è avvenuta nella sala Regina della Camera dei deputati a Roma, durante la quale sono state premiate le eccellenze nei campi dell’alta ristorazione, dell’imprenditoria, della medicina, della letteratura, del cinema e del teatro. Tra i premiati anche lo chef stellato Niko Romito. Per Francesco Bonomo il riconoscimento rappresenta il coronamento di oltre 30 anni di dedizione, studio e passione per l’arte culinaria. Un percorso costruito passo dopo passo, fatto di impegno quotidiano, ricerca e anche di grandi sacrifici, a partire dagli anni trascorsi lontano dagli affetti e dalla propria terra, tra le brigate del Nord Italia e dell’estero, prima del ritorno in Sicilia per farsi ambasciatore delle sue radici gastronomiche.

«Questo premio ripaga di tutti i sacrifici fatti nel corso della mia carriera, compresi i momenti difficili legati alla lontananza dalla mia terra quando ho lavorato fuori dalla Sicilia – dice lo chef Francesco Bonomo – porto a casa questo titolo con immenso orgoglio e lo dedico interamente alla mia amata Sicilia e alla mia città, Marsala, alla quale spero di continuare a dare lustro raggiungendo ancora tanti nuovi traguardi».