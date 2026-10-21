Chi sporca e si rende protagonista di scontri fisici e molestie «va assolutamente allontanato». Il consigliere comunale di Campobello di Mazara Francesco Passanante è categorico: «non transigo, mi dispiace». Sul suo profilo Facebook l’esponente che fa parte della maggioranza consiliare, è intervenuto dopo che lui stesso è incappato in una situazione spiacevole. Lunedì sera il consigliere stava attraversando la villa comunale: «ho chiamato il 112 – scrive su Facebook – chiedendo l’intervento delle Forze dell’Ordine perché all’interno della villa vi erano circa una cinquantina di extracomunitari che litigavano rompendo anche bottiglie di vetro. Uno di questi mi è venuto incontro cercando lo scontro fisico». Il consigliere racconta anche di un altro episodio verificatosi sempre lunedì alle ore 22 circa: «è successo nella villa sul prolungamento di via Roma dove sono intervenute 2 pattuglie dei carabinieri». «Seppur garanti di rispetto e inclusione – chiarisce Passanante in un post sul social network – chiunque voglia stare e vivere a Campobello deve sentirsi a casa propria, ma le regole della civile convivenza vanno rispettate. Chi è protagonista di questi atti non sono i lavoratori stagionali ma “vastasi” che credono di poter fare tutto ciò che vogliono nella nostra bellissima città e vanno assolutamente allontanati», conclude Passanante. L’Amministrazione comunale guidata da Daniele Mangiaracina, qualche settimana addietro, ha fatto ripristinare l’impianto di illuminazione all’interno della villa comunale che da tempo era spento.

La villa comunale di Campobello di Mazara e il consigliere comunale Francesco Passanante.

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