Chi sporca e si rende protagonista di scontri fisici e molestie «va assolutamente allontanato». Il consigliere comunale di Campobello di Mazara Francesco Passanante è categorico: «non transigo, mi dispiace». Sul suo profilo Facebook l’esponente che fa parte della maggioranza consiliare, è intervenuto dopo che lui stesso è incappato in una situazione spiacevole. Lunedì sera il consigliere stava attraversando la villa comunale: «ho chiamato il 112 – scrive su Facebook – chiedendo l’intervento delle Forze dell’Ordine perché all’interno della villa vi erano circa una cinquantina di extracomunitari che litigavano rompendo anche bottiglie di vetro. Uno di questi mi è venuto incontro cercando lo scontro fisico». Il consigliere racconta anche di un altro episodio verificatosi sempre lunedì alle ore 22 circa: «è successo nella villa sul prolungamento di via Roma dove sono intervenute 2 pattuglie dei carabinieri». «Seppur garanti di rispetto e inclusione – chiarisce Passanante in un post sul social network – chiunque voglia stare e vivere a Campobello deve sentirsi a casa propria, ma le regole della civile convivenza vanno rispettate. Chi è protagonista di questi atti non sono i lavoratori stagionali ma “vastasi” che credono di poter fare tutto ciò che vogliono nella nostra bellissima città e vanno assolutamente allontanati», conclude Passanante. L’Amministrazione comunale guidata da Daniele Mangiaracina, qualche settimana addietro, ha fatto ripristinare l’impianto di illuminazione all’interno della villa comunale che da tempo era spento.