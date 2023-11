In occasione della Giornata mondiale della gentilezza, l’Istituto comprensivo “Lombardo-Radice-Pappalardo” di Castelvetrano è stato individuato come la “scuola della gentilezza”. L’iniziativa, in collaborazione con il Rotary Club di Castelvetrano-Valle del Belice e destinata alle classi terze e quarte della Primaria e alle sezioni dell’Infanzia, in realtà ha coinvolto l’intero istituto. All’iniziativa presso il plesso Verga hanno partecipato il dirigente scolastico Maria Rosa Barone, il presidente del Rotary Patrick Cirrincione, il delegato per il progetto del club Loredana Galfano, il referente funzionale strumentale area 3 Anna Maria Varvaro, la vice preside Antonina Ingrasciotta e l’assessore Giuseppina Cavarretta.