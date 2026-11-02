Il 58,3% delle prestazioni sanitarie che si trovavano in lista d’attesa al 30 giugno 2026 in provincia di Trapani sono state erogate. È il dato reso ufficiale dall’Asp Trapani che aggiorna i dati con cadenza settimanale. Al 30 giugno erano 23.727 le prestazioni prenotate, al 25 ottobre già 13.839 sono state erogate. Restano da erogare 9.888 prestazioni, sulle quali sono in corso le azioni di pianificazione tramite il reclutamento posto in essere dall’Azienda che si stima parta dal 1° novembre 2026 (prima settimana del mese). Sul residuo di 9.888 prestazioni, per circa il 20% che corrisponde a 1978 prestazioni si è proposto l’anticipo della data di erogazione per il tramite di contatto telefonico (azione di recall) ma non è stato accettato dagli utenti con motivazioni varie tra cui controllo in follow up e non primo accesso o cambio di sede della prestazione sanitaria. Delle 9.888 prestazioni ancora da erogare, 1.871 sono a Castelvetrano. Ma di queste per 374 utenti è stato proposto il cambio data ma non è stato accettato.