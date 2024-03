Con l’approvazione del progetto Erasmus+ KA210 VET dal titolo “Professional Development and Sustainability in Gastronomy through International Cooperation”, l’IPSEOA Titone di Castelvetrano offrirà agli studenti una esperienza coinvolgente, volta allo sviluppo della cooperazione interistituzionale tra le scuole coinvolte al fine di aumentare la qualità dei servizi educativi, ampliando le opportunità di sviluppo professionale e sociale degli alunni. Gli studenti impegnati nel progetto miglioreranno le loro capacità professionali nella preparazione e nella promozione della cucina locale/nazionale e internazionale, promuovendo, altresì, la cultura di una alimentazione sana ed equilibrata.

È un grande opportunità – ha commentato la Dirigente Scolastica Dott.ssa Rosanna Conciauro – che servirà a qualificare in chiave internazionale il profilo formativo e professionale dei nostri studenti e dei docenti coinvolti e arricchire la nostra offerta formativa nell’ottica di una dimensione sempre più europea della nostra istituzione scolastica”.

La progettazione delle azioni è stata curata dalla professoressa Florianna Calia referente per l’Istituto “Titone”, dal docente coordinatore del progetto del Liceo Tecnologico di Vorona in Romania, dal docente referente per la scuola professionale e tecnica di Antalya in Turchia.

Il progetto che avrà la durata di 7 mesi prevede la mobilità di studenti e docenti delle scuole coinvolte. Gli studenti coinvolti nelle attività progettuali avranno l’opportunità di migliorare le proprie competenze linguistiche e ampliare le competenze nel settore culinario, ciò consentirà loro di acquisire ulteriori conoscenze e competenze pratiche e migliorare la possibilità di accesso al mercato del lavoro.

All’insegna dello slogan “Arricchire la vita, aprire la mente”, il progetto Erasmus+ si configura come una potente esperienza di apprendimento, che aprirà opportunità di sviluppo educativo, professionale e personale per l’intera comunità scolastica dell’ IPSEOA “Titone” di Castelvetrano.

