C’è espressamente citato il Comune di Castelvetrano nella relazione del dipartimento regionale della protezione civile contenuta nella delibera della giunta regionale siciliana che ha dichiarato per dodici mesi lo stato di crisi e di emergenza regionale a seguito degli incendi e delle eccezionali ondate di calore che hanno colpito la Sicilia. Castelvetrano è citato per l’incendio che ha devastato la sede della Croce Rossa Italiana in contrada Strasatto: in fumo sono andati capannoni e attrezzature di prima necessità, per una stima di danni pari a 500 mila euro.

L’istanza alla Regione venne presentata dal sindaco Giovanni Lentini dopo l’incendio alla Croce Rossa. La sede di Castelvetrano è, infatti, strategica per la Cri, visto che l’ha scelta come hub per la Sicilia allocando il Centro operativo emergenze per la parte occidentale dell’isola. «L’Amministrazione comunale continuerà a lavorare affinché al riconoscimento regionale seguano interventi concreti per il ripristino della sede e delle dotazioni della Croce Rossa Italiana di Castelvetrano», è quanto scrive il sindaco sul profilo Facebook.