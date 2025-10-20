L’impresa edile Rizzuto Costruzione con sede a Castelvetrano ricerca personale per assunzione immediata. La ricerca è riservata a figure qualificate nel settore edile. L’azienda si farebbe carico dei costi di trasferta per gli operai non residenti a Castelvetrano. Si offre retribuzione ad onorario sindacale. Per maggiori informazioni è possibile contattare il recapito 3288419058. Gli interessati possono inviare il Curriculum Vitae all’indirizzo email lorenzo_rizzuto@libero.it comprensivi di autorizzazione al trattamento dei dati personali in conformità al Regolamento UE n. 2016/679 – GDPR e saranno utilizzati esclusivamente per la selezione in corso. L’offerta di lavoro si intende riferita ad entrambi i sessi secondo il disposto delle leggi 903/77 e 125/91.