Lungo la costa tra Selinunte e Mazara del Vallo tre stabilimenti balneari sono stati scoperti senza bagnino e sono stati sanzionati dalla Capitaneria di porto di Mazara del Vallo. I controlli sono stati effettuati nell’ambito dell’operazione “Mare e laghi sicuri 2026”. Due dei tre lidi hanno giustificato la violazione con una generica risposta legata alla difficoltà a reperire i bagnini, in un terzo lido, invece, il bagnino era stata assunto ma faceva, invece, il cameriere. A ognuno dei tre stabilimenti è stata applicata la sanzione di 1.000 euro ciascuno e la diffida a provvedere con urgenza a dotarsi dell’assistente bagnante per la spiaggia attrezzata. Parallelamente ai controlli a terra, le unità navali hanno effettuato 14 missioni in mare, per verificare, in particolare, il corretto rispetto delle distanze di sicurezza per la navigazione in prossimità delle zone frequentate dai bagnanti (al riguardo si ricorda che le unità a motore non possono mai navigare all’interno della fascia dei 300 metri dalla costa, destinata, durante la stagione estiva, in via esclusiva alla balneazione). Sono 11 le violazioni riscontrate in mare al momento.