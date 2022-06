Il gioco d’azzardo rappresenta un’industria estremamente fortunata a livello europeo e mondiale. La sua grande crescita ha richiesto l’introduzione di regole e normative ferree per cercare di tutelare i giocatori rendendo sempre più sicuro il mercato del gambling. L’Italia è stato uno dei primi Paesi a farlo.

Con l’attribuzione delle licenze ADM (ex AAMS), un operatore viene certificato per il lavoro svolto e per il rispetto delle normative introdotte al fine di rendere sempre più trasparente e sicuro il gioco online. In modo particolare offre delle tutele per i giocatori più sensibili, permettendo loro di proteggersi da offerte e giochi. Per farlo infatti è stata introdotta la possibilità di attivare o rimuovere l’autoesclusione, puoi leggere di più a proposito la rimozione autoesclusione su NonAAMS.com, grazie a essa è possibile bloccare l’account di gioco per un periodo limitato o illimitato.

Perché optare sempre per casinò con regolare licenza ADM?

La licenza è fondamentale per riconoscere un operatore sicuro e affidabile tra i numerosi portali di gioco d’azzardo online. Parliamo di casinò autorizzati direttamente dalle istituzioni esistenti che si occupano di gestire e archiviare ogni informazione personale degli utenti con totale cura. In fase di registrazione infatti i giocatori devono fornire dati personali, indirizzi di residenza e dettagli relativi al metodo di pagamento utilizzato.

Con una scarsa attenzione tali informazioni potrebbero essere rubate per truffe e frodi. E invece la licenza assicura che l’operatore mantenga al sicuro ogni dettaglio fornito, garantendo la privacy degli iscritti. Ma l’importanza di questa certificazione si estende poi sui software utilizzati, sulle attività finanziarie, sulle dinamiche di gioco e ogni altra attività di scommessa e non solo.

Come si richiede la licenza?

Non parliamo di un procedimento semplice e veloce, perché sono previsti diversi requisiti che vanno soddisfatti. Prima di tutto se si vuole operare in Italia bisogna partecipare al bando ufficiale che viene proposto direttamente sul sito ufficiale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Possono partecipare sia operatori italiani che stranieri; quest’ultimi dovranno avere uffici e server in uno dei paesi dell’Unione Europea. Bisognerà inoltre precisare quale è la categoria di giochi e servizi offerti e procedere con l’acquisto di un dominio “.it”. Ma vediamo quali sono gli altri requisiti richiesti!

Tutti i requisiti per ottenere la licenza ADM

Quando un operatore ha partecipato al bando, dovrà dimostrare entro 2 mesi di rispettare i requisiti richiesti per avviare la piattaforma di gioco. Alcuni di questi requisiti sono:

Le approvazioni tecniche per il servizio offerto;

Il rispetto degli iter burocratici con tanto di versamento all’ADM;

Un software per salvaguardare i dati personali e i pagamenti;

L’uso del protocollo HTTPS;

L’implementazione del certificato SSL (Secure Socket Layer);

Il pagamento di una cifra che permetta di ottenere una licenza di 5 anni.

I vantaggi dei casinò affidabili e certificati

Come è facile intuire anche se non sarà facile ottenere la licenza, è doveroso farlo per svolgere operazioni legali e protette che offrono:

Il gioco sicuro e responsabile;

Sicurezza e privacy ai giocatori;

Offerte e promozioni con giusti termini di utilizzo;

Pagamenti trasparenti;

Assistenza ai clienti;

Software RNG per la totale casualità delle estrazioni;

Supporto in caso di dipendenza dal gioco.

Come verificare se un casinò è certificato

Tutti i giocatori che si collegano su una piattaforma potranno notare in modo molto veloce tutte le informazioni necessarie per capire se quel casinò sia certificano oppure no. Prima di tutto è bene verificare la presenza del logo ADM che deve essere esposto nella home del sito. Al suo fianco si presenta poi i numero della licenza, che dimostra così la concessione.

I casinò sicuri inoltre mostrano il divieto di gioco per i minori di 18 anni attraverso un simbolo apposito che vuole scoraggiare i giovanissimi a giocare d’azzardo. Del resto questa è una regola importante che è parte integrante della sezione Gioco Responsabile.

AUTORE. Claudia Bianco