ASCOLTA L'ARTICOLO

Due mesi di formazione nell’ambito della Giornata mondiale per la sicurezza in rete (che si celebrerà l’8 febbraio). Sono stati organizzati dall’Istituto “Capuana-Pardo” che, a partire da domani, avvierà il percorso formativo destinato agli studenti. L’obiettivo è far riflettere le studentesse e gli studenti non solo sull’uso consapevole della tecnologia on line e dei telefoni cellulari, ma anche sul ruolo attivo e responsabile di ciascuno per rendere Internet un luogo positivo e sicuro. Il primo incontro domani alle 11, con l’intervento di Francesco Pira, docente associato di Sociologia dei processi culturali e comunicativi, delegato del Rettore alla Comunicazione presso l’Università di Messina.

Pira è autore del libro “Figli delle App” che uscirà nelle librerie dall’8 marzo prossimo. Il terzo capitolo è interamente dedicato ai risultati della survey online “La mia vita ai tempi del Covid”, un’indagine condotta nel periodo aprile – maggio 2020 che ha coinvolto in totale 1.858 ragazze e ragazzi delle scuole medie inferiori e superiori che hanno risposto ad un questionario online composto da diciassette domande. All’incontro, oltre il dirigente scolastico Vania Stallone, porgerà il suo saluto il sindaco della città Enzo Alfano.

AUTORE. Redazione