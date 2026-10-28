È stata annunciata per giovedì 29 ottobre, alle ore 18, l’inaugurazione della panchina del libro in via Giuseppe Garibaldi a Campobello di Mazara. L’iniziativa voluta dall’Amministrazione comunale si è concretizzata grazie all’associazione “Voce pubblica” che ha restaurato la panchina di Campobello, mentre il club nautico di Torretta Granitola ha restaurato quella della borgata. Le casette dove collocare i libri, invece, li ha regalate Nino Montalbano. Per l’inaugurazione di giovedì, oltre il sindaco Daniele Mangiaracina e l’assessore Bia Cusumano, è atteso anche il deputato regionale FdI Giuseppe Bica. Il sindaco sul proprio profilo Facebook, qualche giorno addietro quando diede notizia dell’iniziativa, ha definito il progetto come «un piccolo grande passo per promuovere la lettura, la condivisione e l’amore per la cultura nel nostro territorio». Dentro le casette si potranno scambiare i libri preferiti.