Anche quest’anno l’Istituto Comprensivo “Di Matteo” di Castelvetrano organizza una serie di Open Day per presentare l’offerta formativa e far conoscere da vicino i diversi plessi scolastici: scuole dell’infanzia, primarie e la scuola secondaria di I grado.

Gli incontri, tutti previsti di sabato mattina tra novembre e dicembre, offriranno alle famiglie l’opportunità di visitare gli ambienti scolastici; incontrare docenti e personale; conoscere i progetti attivi e approfondire il percorso educativo dell’Istituto, fondato su inclusione, partecipazione e innovazione didattica.

Gli incontri sono così suddivisi:

– Scuola Secondaria di I grado “Pardo” Via Catullo n. 8 Sabato 8 novembre 2025 – ore 9:00- 12:00

– Scuola dell’Infanzia “Borsani – Redipuglia” e Primaria “Ruggero Settimo” Piazza Ruggero Settimo n. 1 Sabato 15 novembre 2025 – ore 9:00-12:00

– Scuola dell’Infanzia e Primaria “Capuana” Via Mariano Santangelo snc Sabato 22 novembre 2025 – ore 9:00-12:00

– Scuola dell’Infanzia e Primaria “Nino Atria” Via Trapani snc Sabato 29 novembre 2025 – ore 9:00-12:00

– Scuola dell’Infanzia e Primaria “San Giovanni Bosco” Via Caboto snc – Marinella Sabato 13 dicembre 2025 – ore 9:00-12:00