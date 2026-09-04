Cinque giorni di giochi, creatività, relazioni sociali, inclusione. Anche quest’anno è stato organizzato l’Handicamp del Rotary Club Castelvetrano-Valle del Belice, giunto alla 45a edizione, svoltosi a Villa Giadel hotel. L’edizione di quest’anno è stata organizzata dal presidente del Club Salvatore Caradonna e dal direttore di campo Anna Maria Raineri, coadiuvati dai soci membri della Commissione handicamp Adriana D’Angelo, Ferdinando Giannilivigni, Tancredi Bongiorno, Nadia Gambino, Mario Iannone, Stefano Cascio, Giovanna Palma, Maria Rosa Barone e Sonia Cudia, con la collaborazione dei giovani dell’Interact e del Rotaract, coordinati dai presidenti Laura Quinci e Giovanni Vaiana insieme al delegato Rotaract Giulia Caradonna. A far da filo conduttore alle giornate è stato il mondo di Toy Story, scelto come tema dell’Handicamp: un universo in cui ogni personaggio, con le proprie caratteristiche e peculiarità, è importante per il gruppo; così come nell’handicamp, dove ognuno può esprimere le proprie capacità e trovare il proprio spazio, contribuendo alla ricchezza dell’esperienza collettiva.

Si sono svolti laboratori creativi e di pittura, preparazione di biscotti e piadine, attività psico-motoria “volersi bene” e di consapevolezza corporea in movimento, attività in piscina, giochi sulla spiaggia. Non è mancato il “Talent show”, occasione per mettere in luce talenti e passioni. A fare visita al campo sono stati, tra gli altri, la Governor del Distretto Rotary 2110 Lina Ricciardello, accompagnata dal segretario Eugenio Labisi e dal prefetto Marilia Turco.