L’associazione A Nome Loro denuncia le difficoltà nella realizzazione della III edizione della maratona artistico-musicale ideata da Sade Mangiaracina. Inizialmente prevista per il 24 maggio, poi spostata al 13 settembre, la III edizione dell’evento “A Nome Loro – Musiche e voci per le vittime di mafia”, scritta dall’autore RAI Paolo Biamonte e presentata da Martina Martorano, Stefania Renda e Gino Castaldo, si terrà per quest’anno il 6 e 7 settembre nella spiaggia libera di Mondello, a Palermo.

Queste le parole degli organizzatori: “Abbiamo atteso fiduciosi sino ad oggi che dalle istituzioni e autorità competenti venissero confermati gli impegni assunti per sostenere l’esperienza di A Nome Loro. Musiche e voci per le vittime di mafia. Purtroppo, dopo mesi di estenuanti rimbalzi, anticamere e chiacchiere, siamo costretti a prendere atto della totale assenza di volontà reale di sostenere quello che per noi non è solo un evento ma un tentativo di presidiare un territorio per troppo tempo consegnato al giogo del compromesso e all’indifferenza, abbandonando una comunità intera e lasciando indisturbata una latitanza lunga più di trent’anni”

“Grazie al confronto con i nostri partner tecnici e di produzione – si legge nella nota – abbiamo considerato ogni possibile alternativa pur di salvare il nostro impegno verso questa terra di cui siamo profondamente innamorati; e grazie al dialogo con Sinergie e Utopia, realtà solide che da anni lavorano insieme all’associazione A Nome Loro, abbiamo accolto l’invito a spostare la terza edizione del nostro festival contro le mafie e per l’impegno civile nella spiaggia palermitana di Mondello, all’interno della Manifestazione Ciavuri&Sapuri realizzata grazie all’impegno della CNA (Confederazione Nazionale Agricoltori), che ha deciso di sostenere e ospitare il progetto A Nome Loro all’interno del loro festival”

Nei prossimi giorni saranno forniti maggiori dettagli sulla modalità di svolgimento dell’evento. L’associazione A Nome Loro è composta dalla compositrice e pianista jazz Sade Magiaracina, la cantautrice pop-jazz Simona Molinari, Dario Mangiaracina, musicista e co-fondatore di La Rappresentante di Lista, Franco D’Aniello musicista e co-fondatore dei Modena City Ramblers, il cantautore GiuseppeAnastasi, la manager musicale di Pannonica Stefania Conte e l’operatore culturale Turi Benintende.

info sul sito web anomeloro.it