È ora, le porte dell’Insonnia Disco Pub stanno per spalancarsi. A Tre Fontane è tutto pronto per il Grand Opening della stagione estiva 2025 in programma per Giovedì 1 Maggio. Giunta alla 26esima stagione, l’estate all’Insonnia è ormai un’icona per intere generazioni. L’appuntamento con la nuova stagione estiva è per Sabato 03 Maggio a partire dalle ore 22:00, l’Insonnia Disco Pub pronta e agghindata per la grande apertura accoglierà chiunque abbia voglia di ballare e trascorrere una serata all’insegna del divertimento.

Ma c’è di più: Giovedì 1 maggio, torna la 9* Edizione dell’Insonnia Sound Fest, un evento imperdibile per tutti gli amanti della buona musica. Dopo il meraviglioso successo delle ultime edizioni si ripropone con grande entusiasmo una straordinaria giornata pensata per tutti coloro che vogliano trascorrere momenti di spensieratezza e allegria nella splendida località balneare di Tre Fontane.

A partire dalle 16:00 di Giovedì 1 maggio si aprirà la kermesse musicale che vede coinvolti tanti DJ che si alterneranno alla consolle, ciascuno col proprio stile, per un’esplosione di musica e spettacoli.

Requisiti minimi? Un look stravagante e tanta voglia di divertirsi.

