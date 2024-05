Ci vive il pregiudicato Leonardo Milazzo nella casa di via Villa Cappello a Castelvetrano, dove ieri sera è stato sistemato l’ordigno fatto esplodere senza provocare, per fortuna, morti e feriti. Milazzo è volto noto alle forze dell’ordine. Nel 2018 venne arrestato nell’ambito dell’operazione antimafia “Anno Zero”. Condannato a 6 anni e 10 mesi l’uomo ha scontato la pena fino a ottobre 2023. Nello stesso luogo dove ieri sera è avvenuta l’esplosione fu bruciata proprio l’auto del Milazzo. L’area attorno all’immobile ieri sera è rimasta inaccessibile sino a tarda notte per consentire a vigili del fuoco e carabinieri di svolgere gli accertamenti per le indagini.

AUTORE. Redazione