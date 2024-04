La campagna elettorale del candidato sindaco Giovanni Lentini è già iniziata. E tra le iniziative in programma, presso l’Area 14 di Castelvetrano si è tenuto l’incontro “Parliamone insieme” per discutere del risanamento dell’area artigianale, commerciale e industriale della città. Sono intervenuti l’ingegnere Mariano Palermo che ha illustrato la necessità di rigenerare l’area attivando piani verdi e di decoro e illuminando via Nassirya. Palermo ha evidenziato l’importanza del Centro servizi dell’area che può diventare catalizzatore per la formazione e lo sviluppo del territorio. L’ingegnere ha, altresì, segnalato la necessità di avviare la formazione del Piano urbanistico generale previa la consultazione dei cittadini, associazioni ed imprese.

Giampiero Cappellino ha approfondito il tema della ZES (Zona economica speciale) evidenziando il ruolo dell’Amministrazione comunale nel creare opportunità e nel supportare gli operatori locali nello sviluppo. Infine l’ingegnere Pietro Vella, già sindaco di Poggioreale ha evidenziato l’importanza della creazione delle comunità energetiche e le opportunità offerte dalla normative regionale.