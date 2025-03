«La convergenza del centro-destra sul nome dell’avvocato Giovanni Lentini quale candidato alla presidenza del Libero Consorzio provinciale di Trapani, è la scelta che, come uomo di partito e attento osservatore del territorio, non posso non condividere». Lo scrive sul suo profilo Facebook Nicola Catania, ex deputato regionale e uomo di Fratelli d’Italia. «La figura dell’avvocato Lentini è altamente rappresentativa del nostro territorio provinciale e belicino e, sono certo, che al meglio lui saprà guidare questo nuovo corso per la nostra Provincia in una logica anche di riscatto della martoriata città di Castelvetrano. In una logica di coalizione Fratelli d’Italia non può fare il partito solista e bene ha fatto il presidente provinciale a mettere in in prima istanza l’unità del centro destra quale prospettiva per il futuro», ha aggiunto Catania.

La situazione di Fratelli d’Italia a Castelvetrano s’è fatta imbarazzante. Perché il partito è in Giunta con l’assessore Davide Brillo ma all’opposizione in consiglio comunale con Francesco Sammartano e Vitalba Pellerito. «Visioni differenti ed eventuali errori del passato che interessano il nostro partito non possono pregiudicare la scelta di coalizione per la guida del Libero Consorzio provinciale», dice Catania. Dalle parole dell’ex deputato, dunque, qualcosa non sarebbe andato bene in passato e l’ex sindaco di Partanna si auspica che «il sindaco di Castelvetrano crei le migliori condizioni per ristabilire un clima sereno anche a Castelvetrano».

AUTORE. Redazione