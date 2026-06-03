L’Istituto superiore “Ferrigno–Accardi–Titone” di Castelvetrano ha vinto il primo posto per la categoria “articolo” del concorso giornalistico dedicato alle scuole denominato “Cultura della legalità e informazione plurale”, promosso da Assostampa Trapani, in collaborazione con la Prefettura, Ufficio scolastico provinciale e Ordine dei giornalisti di Sicilia. Stamattina al polo universitario di Trapani si è tenuta la cerimonia di premiazione, ultima tappa delle iniziative coordinate dalla Prefettura di Trapani, volte a celebrare la Festa della Repubblica e l’80° Anniversario dell’Assemblea Costituente, del referendum istituzionale e del primo voto delle donne. Per la categoria “cortometraggio multimediale” ha vinto il primo premio l’Istituto comprensivo “Nosengo” di Petrosino, per la categoria “podcast” ha vinto l’Istituto di istruzione superiore “Ferrara” di Mazara del Vallo.

L’iniziativa ha perseguito l’obiettivo di accrescere, negli studenti, la consapevolezza dell’importanza della cultura della legalità, della libertà di stampa e dell’informazione plurale, come valori fondanti del sistema democratico repubblicano, nonché la conoscenza dei pericoli che li minacciano, derivanti dalla disinformazione o, al contrario, dalla iperinformazione. Alla cerimonia di stamattina sono intervenuti, tra gli altri, il prefetto Daniela Lupo, Giorgio Scichilone, presidente del polo territoriale universitario di Trapani, Roberto Leone, vice segretario regionale Assostampa Sicilia e Gabriele Paci, procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trapani. Ha moderato l’evento il segretario provinciale di Assostampa Vito Orlando.

Durante la cerimonia sono stati assegnati tre riconoscimenti speciali. Targa speciale “Scuola secondaria di primo grado” (articolo, Istituto Comprensivo Statale “Eugenio Pertini” – Trapani), targa speciale “Legalità e Informazione” (podcast, Istituto Autonomo Comprensivo “Giuseppe Pitrè” – Castellammare del Golfo), targa speciale “Qualità multimediale ed efficacia espressiva” (cortometraggio, Istituto Comprensivo “G. C. Ciaccio Montalto” – Trapani). La cerimonia è stata allietata da intermezzi musicali di alcuni allievi del conservatorio “Antonio Scontrino”, tra i quali il violinista Gianni Burriesci.