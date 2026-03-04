“Educazione alla legalità, cittadinanza attiva e cybersicurezza” sono stati i temi al centro del ciclo di incontri “Incontrare la legalità”, promosso dall’ I. C.Di Matteo nell’ambito delle attività di Educazione civica e realizzato in collaborazione con l’Arma dei Carabinieri, grazie alla partecipazione del Capitano Giovanni Mantovani.

Gli appuntamenti, svoltisi il 21 gennaio 2026 nell’Aula Magna Capuana e il 26 febbraio 2026 nell’Aula Magna della Sede Centrale, hanno coinvolto le classi quinte della scuola primaria dei plessi Capuana e Ruggero Settimo e le classi prime della Scuola Secondaria di I grado. In entrambe le occasioni si è registrata una presenza numerosa e un’attenzione viva da parte degli studenti.

Durante gli incontri, il Capitano Mantovani ha affrontato il tema della legalità in una prospettiva ampia e attuale, soffermandosi in particolare sulla cybersicurezza, oggi centrale nella vita quotidiana dei più giovani.

Attraverso esempi concreti e un linguaggio chiaro, sono stati approfonditi i rischi legati all’uso improprio dei social network, la tutela dei dati personali, il contrasto al cyberbullismo e l’importanza di adottare comportamenti corretti e responsabili nella navigazione online.

L’approccio diretto e dialogico ha favorito un confronto autentico, stimolando domande, curiosità e riflessioni. Gli studenti hanno mostrato interesse e consapevolezza, confermando il valore educativo di un’iniziativa capace di unire informazione, prevenzione e partecipazione attiva.

Il ciclo si concluderà l’11 marzo 2026, alle ore 9.00, presso l’Aula Magna Nino Atria, con un ultimo incontro rivolto alle classi quarte e quinte dei plessi Nino Atria e San Giovanni Bosco.