Fervono i preparativi per l’ormai atteso evento-concerto “A nome loro” che si terrà il prossimo 24 maggio al Parco archeologico di Selinunte. L’evento per le vittime di mafia è stato presentato, giorni addietro, durante la settimana di Sanremo. Nella città dei fiori il presidente dell’associazione Sade Mangiaracina, insieme a Dario Mangiaracina de “La rappresentante di lista”, Simona Molinari e Giuseppe Anastasi sono stati ospiti in alcuni eventi collaterali del festival musicale. Sade Mangiaracina ha incontrato gli amici di “Casa Memoria Peppino e Felicia Impastato”, insieme ai quali ha preso parte a un evento organizzato al Living Garden Hub, luogo che coniuga musica, cultura e innovazione. Sade, insieme agli altri artisti dell’associazione “A nome loro”, sono stati ospiti de “Il villaggio del festival”, condotto da Michele Monina. Martina Zaralli ha poi ospitato il gruppo presso “Siae stage”, insieme a Gino Castaldo, che sin dalla prima edizione ha condiviso il percorso di “A nome loro”, presentando l’evento-concerto insieme a Francesca Barra. Spazio per “A nome loro” anche su Raidue: a parlarne è stata Simona Molinari al programma “BellaMa”.