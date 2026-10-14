Conoscere il patrimonio storico e culturale custodito nella questura di Trapani. Seconda visita all’interno della sede della Polizia di Stato in città nell’ambito del festival “Le vie dei tesori”. L’itinerario è partito da piazza Vittorio Veneto con il ricordo di Giovanni Palatucci , questore reggente di Fiume morto a Dachau, illustrato dal dirigente in pensione Francesco Palermo Patera e da Nicolò Villabuona (presidente Anps Trapani). La visita è proseguita nell’atrio della Questura, dove i visitatori hanno potuto ammirare l’uniforme del vice brigadiere Pietro Ermelindo Lungaro , vittima delle fosse ardeatine nel 1944. La visita all’interno della questura è proseguita negli uffici della Polizia scientifica e ai resti del settecentesco Castello di Terra , antico bastione difensivo della città, spiegato da Francesco Torre del Consorzio Universitario di Trapani.