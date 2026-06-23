Si parlerà di innovazione tecnologica e intelligenza artificiale, giovedì 25 giugno, con inizio alle ore 18, a palazzo Panitteri di Sambuca di Sicilia nell’iniziativa organizzata dal “GAL Valle del Belìce” che promuove il progetto di facilitazione “Dritto al punto”. L’iniziativa si inserisce nel più ampio programma “Digitale in movimento per comunità di confine”, sostenuto dal Fondo per la Repubblica digitale. L’obiettivo dell’incontro è offrire a cittadini, professionisti, giovani e imprese un’opportunità concreta per approfondire le applicazioni pratiche dell’Intelligenza Artificiale nella vita quotidiana, nel mondo del lavoro e nell’ottimizzazione dei servizi pubblici, analizzando gli strumenti d’avanguardia e i cambiamenti in atto.

Nell’evento del 25 giugno, i partecipanti avranno l’occasione di esplorare scenari futuri e soluzioni pratiche. Al termine del dibattito, Palazzo Panitteri ospiterà un momento conviviale con rinfresco, pensato per favorire il networking, il dialogo e lo scambio di idee tra la comunità e i relatori. Partecipazione aperta a tutti; per registrarsi è possibile utilizzare il sito ufficiale www.belicefacile.it