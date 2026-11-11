«Basta generalizzazioni offensive». È quello che chiede il gruppo di minoranza in consiglio comunale a Campobello di Mazara dopo che il medico Roberto David (già in servizio presso l’Anatomia Patologica dell’ospedale “Vittorio Emanuele II” di Castelvetrano) ha definito Campobello di Mazara come «la fogna d’Italia». Il camice bianco è stato colui ha processato e firmato, nel giro di qualche giorno, il verbale dell’istologico di Andrea Bonafede, alias di Matteo Messina Denaro quando ancora era latitante. «Come gruppo consiliare di minoranza ci uniamo con fermezza alla presa di posizione del sindaco Daniele Mangiaracina e dell’Amministrazione nel pretendere scuse pubbliche dal medico David dopo le inaccettabili dichiarazioni rilasciate su Rai 3 – spiegano in una nota – di fronte ad attacchi che offendono la dignità della nostra città non ci sono divisioni politiche».

«Gli eventi recenti di Palermo, con i funerali che hanno paralizzato il quartiere Ballarò, dimostrano quanto la piaga della criminalità sia complessa. Ma così come sarebbe assurdo etichettare tutti i palermitani come mafiosi per le azioni di alcuni, è intollerabile bollare un’intera comunità di 12.000 cittadini per le colpe dei pochi complici che hanno favorito la latitanza di Matteo Messina Denaro – aggiungono i consiglieri Piero Di Stefano, Giuseppe Castiglione, Mariella Gulotta, Francesco Margiotta e Noemi Gentile – la stragrande maggioranza dei campobellesi è fatta di famiglie, lavoratori, giovani e persone perbene che ogni giorno vivono con onestà e rispetto delle istituzioni. Pretendiamo rispetto per la nostra città e per la sua dignità».