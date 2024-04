Ha già superato le 370 mila visualizzazioni il nuovo video realizzato tra le colonne del Tempio di Hera da Giolì & Assia. Il duo di DJ che attingono dall’electro e dall’indie hanno infatti scelto il Parco Archeologico di Selinunte come scenario per presentare il loro ultimo lavoro. Un progetto davvero entusiasmante che ha preso il via nell’aprile 2017, quando le due ragazze hanno pubblicato il loro primo singolo Stay Closer. I loro video, realizzati sempre in Sicilia hanno una visibilità immensa. Quello realizzato a Vulcano ha superato 30 milioni di visualizzazioni. Quelli a Milazzo e Punta Bianca hanno superato la soglia dei 10 milioni.

Il promo realizzato a fine marzo a Selinunte è stato divulgato 6 giorni fa al lancio del tour mondiale delle artiste, che toccherà paesi come Stati Uniti, Latin America, e tutta europa, e saranno condivisi in numerosissimi canali social, YouTube, Instagram, TikTok, Facebook ecc. Oltre alla enorme visibilità per Selinunte in tutto il mondo, molti fan di Giolì & Assia continuano a partire da tutto il mondo per visitare le varie tappe dei Diesis Live, inviando foto, video e messaggi di ringraziamenti per aver fatto conoscere questi luoghi meravigliosi.

Il duo siciliano composto da Giorgia Lipari e Assia Nania, rappresenta una delle storie più interessanti del panorama musicale italiano indipendente dei nostri giorni. La loro fama è cresciuta esponenzialmente negli ultimi anni, grazie ad un sound unico che mescola sapientemente melodie elettroniche con influenze indie e classiche. E a un utilizzo accurato e creativo del video, che trova la sua massima espressione sul loro canale YouTube e che le ha rese famose in ogni parte del mondo.

Per Giolì & Assia tutto è letteralmente iniziato grazie a YouTube. “A 18 anni ho aperto il mio canale YouTube – racconta Giorgia – dove alternavo le mie composizioni di musica classica al pianoforte con esibizioni di percussioni elettroniche su musica dance. Era il 2014 ed è grazie a quei primi video che io e Assia abbiamo cominciato a scriverci. Il mio obiettivo nella vita era fare soundtrack, Assia voleva fare la fotografa di moda”.

Qualche anno dopo Giorgia e Assia decidono di unire le forze e collaborare, ma è nel 2018 che ha inizio la loro carriera come Giolì e Assia. La loro reinterpretazione di brani famosi, accompagnata da immagini evocative della Sicilia, cattura subito l’attenzione del pubblico, che le segue fedelmente su YouTube.

“A quel punto dovevamo creare qualcosa che spiegasse cos’era Giolì & Assia: lo abbiamo fatto con Diesis Live, il format su YouTube che prende il nome della nostra etichetta musicale – ci spiega Assia. -Abbiamo realizzato il primo episodio a Milazzo (NdR, città d’origine di Giorgia), dove c’è un bellissimo promontorio che attraverso una scalinata porta alle piscine di Venere. Questo video ci ha cambiato la vita, è passato da 12mila views nei primi giorni a oltre quattro milioni di views in due settimane”.

