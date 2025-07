“Corriamo insieme attraverso i paesaggi più suggestivi della Sicilia”. Con questo slogan la multinazionale di elettronica sudcoreana Samsung ha lanciato sui canali ufficiali il nuovo spot video per lanciare il nuovo Galaxy Watch 8. Il video è stato realizzato presso il Grande Cretto di Burri nel territorio di Gibellina con la partecipazione di Lisa Migliorini, conosciuta come “The Fashion Jogger” tra le più importanti influencer nel mondo dello sport. L’iniziativa denominata “watchcamp” accompagna gli utenti social in un viaggio coast to coast alla scoperta di emozioni autentiche. Ancora una volta, le immagini più suggestive del Belice fanno il giro del mondo attraverso le campagne pubblicitarie delle aziende più importanti sul mercato.

AUTORE. Redazione