Sull’autostrada A29 “Palermo-Mazara del Vallo” Anas ha avviato i lavori di manutenzione programmata per il risanamento della sovrastruttura stradale e del piano viabile su un tratto della carreggiata in direzione Palermo in località Campobello di Mazara (dal km 101,150 al km 99). Per consentire lo svolgimento degli interventi, il transito è provvisoriamente regolato a doppio senso di marcia in carreggiata opposta. Il completamento di questa fase è previsto entro il 12 dicembre 2024.

AUTORE. Redazione