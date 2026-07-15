Un ingresso scenografico, sulle note della “Cavalleria Rusticana” di Pietro Mascagni, vestiti, immancabilmente, Dolce&Gabbana. Sono stati gli attori Cristiano Caccamo (calabrese) e Giancarlo Commare (di Castelvetrano) i protagonisti dell’apertura della sfilata di Domenico Dolce e Stefano Gabbana al teatro antico di Taormina. Come già avvenuto negli ultimi anni, anche quest’anno l’alta sartoria D&G ha scelto una location siciliana per la sfilata di presentazione delle nuove collezioni. Quest’anno è stato scelto il suggestivo teatro antico di Taormina, con un’ambientazione in stile siciliano. Per Dolce e Gabbana non è stata la loro prima volta a Taormina: la location venne scelta nel 2012 per la loro prima collezione di alta moda. Tra i protagonisti dello show di alta moda Jennifer Lopez, Monica Bellucci, Léonie Cassel. Tra gli ospiti Christian Bale ed Erling Haaland.