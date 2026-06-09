Il sindaco Carmelo Palermo ha definito l’evento «epocale», perché, per la prima volta e in maniera ufficiale, l’antica città di Poggioreale sarà aperta ai visitatori. Il cancello della vecchia città si aprirà mercoledì 10 giugno, dalle ore 18. Il progetto che ha consentito di aprire le porte si chiama “Rigenerazione urbana”, finanziato per un importo di un milione e 600 mila euro, fondi PNRR, dal Ministero della Cultura. La passeggiata nel vecchio centro è davvero suggestivao: ogni casa, ogni palazzo, le scuole, il teatro, raccontano storie di uomini e di una comunità. «Aprire la Poggioreale storica ai visitatori è un primo traguardo. La sfida adesso è il restauro conservativo di ciò che il terremoto non ha danneggiato», spiega il sindaco Carmelo Palermo.

Il piano è stato redatto dall’Ufficio tecnico del Comune, con la collaborazione di Lelio Oriano Di Zio (progettista dell’albergo diffuso a Santo Stefano di Sessanio, in Abruzzo, voluto da Daniele Kihlgren). Uno dei primi aiuti potrebbe arrivare da emigrati poggiorealesi in Australia, che avrebbero manifestato l’interesse a recuperare gli immobili. Nel corso della cerimonia sarà inaugurato il museo multimediale di Casa Agosta (da poco ultimati i lavori di restauro conservativo), il palazzo nobiliare posto all’ingresso del vecchio abitato che farà anche da centro di accoglienza per i visitatori. Alla cerimonia di mercoledì sono stati invitati il Ministro della Protezione Civile Nello Musumeci, il Presidente della Regione Renato Schifani e gli assessori regionali Girolamo Turano (Pubblica Istruzione), Alessandro Aricò (Infrastrutture), Giuseppa Savarino (Territorio e Ambiente) e Francesco Paolo Scarpinato (Beni Culturali e Identità Siciliana).

Da mercoledì 10 e sino a venerdì 12 e domenica 14 giugno, si terrà il festival “iART”, con la direzione artistica di Lucenzo Tambuzzo e Roy Paci. Mercoledì 10, ore 19, in piazza Elimo, “tredicina” di S. Antonio; a seguire la fiaccolata e degustazione di prodotti tipici; ore 21,15, installazione multimediale del teatro Potiach, con la direzione artistica di Pino Di Buduo e Lucenzo Tambuzzo, con il supporto di Incastri Creativi. Giovedì 11: ore 10, messa a dimora dell’albero di ulivo donato dagli emigrati poggiorealesi in Australia; dalle 16 alle 20, apertura el museo multimediale Casa Agosta. Venerdì 12, in piazza Autonomia Siciliana a Poggioreale nuova, concerto di Roy Paci & Aretuska; domenica 14, ore 11, aula consiliare, laboratorio “Voci dal non-luogo”, a cura di Corrado Fortuna.